Hediye mi? Satın mı alındı?

Katar Emiri El Sani’nin satılığa çıkardığı, içerisinde özel bir hastane bile bulunan yarım milyar dolarlık süper lüks uçağın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildiği iddia edilmişti.

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, ilgili şirketin uçağın satıldığı bilgisini paylaştığını söyledi. Taşçıer’in konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar şu şekilde; “Katar Emiri’nin satış için yetkilendirdiği İsviçre merkezli firmaya ulaştık. Satış yetkilisi B747-8 model uçağın satıldığını teyit etti. Ayrıca sitelerinde uçağın satıldığı bilgisi de var. Şirket satıldı diyor, yandaşlar hediye diyor?” “Ben 500 milyon sterlin değer biçilen VIP uçağının Erdoğan için satın alındığı iddiasını gündeme getirdim. Bu uçak hediye diyorlar. Eğer hediye ise durum daha vahim. Süs eşyası değil, jumbo jet! O zaman cevap verin, madem “hediye”, bu uçağı ne karşılığında aldınız?”

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