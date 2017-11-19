Helal pazarın yüzde 80'i gayrimüslimlerin

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 4 trilyon dolarlık helal ürün pazarının yüzde 80’inin gayrimüslim ülke firmalarına ait olduğunu kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 23-25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Helal kavramının dini yanı olmakla birlikte uluslararası ticaretin önemli dinamikleri arasında yer aldığına işaret ede Bakan Zeybekci, 2 milyara yakın Müslüman'ın yanısıra temiz ve güvenli olduğu için helal ürün ve hizmetleri tercih eden gayrimüslimlerin de bulunduğuna işaret etti.

Helal pazarının gıda, kozmetik, sağlık, turizm, finans ve ilaç sektörlerini barındırdığını ve 4 trilyon doların üzerinde bir değere ulaştığını vurgulayan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin, her geçen gün büyüyen bu pazarda söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Bakan Zeybekci, helal sektöründe pek çok standart ve logo bulunduğunu, İslam ülkeleri arasında ortak bir belgelendirme sistemi oluşturulmasının henüz mümkün olmadığını ifade ederek, bu alanda İslam İşbirliği Teşkilatının bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarının dikkate alınmasını istediklerini vurguladı.

Helal pazarında satılan helal belgeli ürünlerin yüzde 80'inin gayrimüslim ülkelerin firmalarınca üretildiğine dikkati çeken Bakan Zeybekci, "Yaklaşık 4 trilyon dolarlık helal ürün pazarının yüzde 80'i gayrimüslim ülke firmalarının. Helal ürünlerin sadece belgelendirme pazarının büyüklüğü ise 6 milyar dolar. HAK, 6 milyar dolarlık helal belgelendirme pazarında, Türk belgelendirme firmalarının daha fazla pay sahibi olmasını da sağlayacak. Bu pazarda Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin daha fazla paya sahip olması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.