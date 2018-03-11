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11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Her aileye 300 koyun fos çıktı: Sadece 10 aileye verilecek

11 Mart 2018, Pazar 16:16
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bu yılki ‘çiftçiye 300 koyun’ projesinin ilk uygulamasına nisan ayında 10 aileye 3 bin koyun dağıtılarak başlayacağını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, TBMM’deki sohbetinde, “Türkiye, AB’nin sığır pazarı konumunda, 4 yılda 30 milyon euro’dan 342 milyon euro’ya çıkmış ithalatımız. Bu durumdan ne zaman kurtulacağız” sorusuna, “Şımarmasınlar... Keseceğiz ithalatı. Önce küçükbaşta ithalatı kaldırıyoruz” karşılığını verdi.

Bu amaçla başlattıkları çiftçiye 300 koyun projesinin önemli bir aşamaya geldiğine vurgu yapan Fakıbaba, başvuruların TİGEM tarafından alınıp değerlendirildiğini ve ilk uygulamanın nisanda hayata geçirileceğini söyledi. Fakıbaba, şunları kaydetti:  

250 BİN DÜVE

“Nisanda 10 aile ile başlıyoruz 3 bin koyun vereceğiz. Kademeli olarak 500 bine tamamlayacağız. Amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmak. Projeye göre hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300’e tamamlayacağız. Asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Alım garantisi bizden. Bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanısıra 250 bin düve vereceğiz” diye konuştu. 

Fakıbaba, “Bu konuda ilave desteklerimiz olacak. Bunu Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2019’da farklı bir projeyle sahaya çıkacağız, sürüyü artırma projeleri, hem küçük, hem büyük başta, düve projesi” diye konuştu.  

1666 ÇİFTÇİ BAŞVURDU

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor. Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor. Bu projede, başvuru yapan 1666 üreticiye ulaşılması hedefleniyor.

AA

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