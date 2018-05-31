‘Her daireye bir otopark’ 2019’a kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren ve 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği’nin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları maddesinde yer alan “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” olarak düzenlendi. Böylece, Millî Eğitime bağlı eğitim tesis alanlarının zemin altında kalan kısımlarında çeşitli koşullara bağlı olarak otopark yapılabilmesine ilişkin düzenleme getirildi. AA

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