"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Her zaman bir numaralı sektör olacak'

22 Eylül 2018, Cumartesi 00:25
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak." dedi.

Bursa Valiliği, Karacabey Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Harmanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili söyleyecek çok şey olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, da Karacabey'in verimli tarım arazilerinde dört mevsim tarım yapılabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karacabey, tarımın dışında müthiş bir sanayi hamlesi ile gelişmeye devam eden bir ilçe. Bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ünün bulunduğu bir yer. Vergi rekortmenleri Bursa genelindeki listede, gelir ve kurumlar vergisinde iki tane Karacabeyli var. Bu da Karacabey'in ekonomisini ve gücünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık, her zaman bir numaralı sektör olacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerimiz de ekonomiye katkı sağlayacaktır."

Daha sonra 24 derslikli, 800 öğrenci kapasiteli okulun açılış kurdelesi kesildi. 

Buğday ithal ediyoruz

AA

Etiketler: hisarcıklıoğlu, tarım, hayvancılık
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    Karamollaoğlu: ‘Milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır’

    'İkinci üniversite' için kayıtlar uzatıldı

    İsrail'den yine sert müdahale: 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü ağır 21 Filistinli yaralandı

    TÜSİAD: Somut adımlar bekliyoruz

    Hotiç’ten sonra Beta ayakkabı da konkordato istedi

    Her yerde aranıyor: 6'ıncı gününde de Sedanur'dan haber yok

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ittifak' değerlendirmesi

    İmar barışında hesaplama sistemi değişti

    Toplu ulaşım yarın yüzde 50 indirimli olacak

    New York'ta üçlü toplantı yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Genel

    Nurşin Camii hatıralarla dolu
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet, anayasa ve gönüllü kuruluşlar
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.