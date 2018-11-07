"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hisarcıklıoğlu: Ben gelecekten umutluyum

07 Kasım 2018, Çarşamba 20:20
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ben gelecekten umutluyum. Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) koordinasyonunda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde bir otelde "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi. 

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, bu toplantının Denizli ve Konya'dan sonra 3'üncü olduğunu söyledi. 

Yarın da İstanbul'da aynı toplantıyı düzenleyeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, katılımcıların bütün sıkıntılarını, dertlerini samimiyetle paylaştıklarını ve bunları finans sektörünün de not aldığını dile getirdi. 

Bu anlayışı gösterdikleri için TBB'ye ve katılan tüm bankalara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Ben gelecekten umutluyum. Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bu tümseği aşacağız. Aşmak durumundayız zaten. Türkiye genç, dinamik, girişimcileriyle beraber bunları aşacak." diye konuştu.

"İletişim içinde olacağız"

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da toplantının çok olumlu ve güzel geçtiğini ifade etti. Toplantının ismine uygun olarak diyalogların geliştiğinin altını çizen Aydın, "İşler her gün daha iyiye gidiyor. Ekonomi yönetimiyle diğer bütün oyuncular arasında son derece olumlu bir koordinasyon var. Bu da onun bir parçası. Türkiye çapında devam ettirdiğimiz bu etkinliği bundan böyle de sürdüreceğiz, İletişim içinde olacağız. Türk bankacılık sisteminin güçlü ve yetkin olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum." şeklinde konuştu. 

AA

Etiketler: Hisarcıklıoğlu, ekonomi
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başkan Trump: Demokratlar zorluk çıkarırsa Cumhuriyetçi oylardan destek veririz

    Hisarcıklıoğlu: Ben gelecekten umutluyum

    Rusya'dan ABD seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

    Kalın'dan ABD'ye: PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?

    Pahalıya mal ediyoruz

    Yeni uygulama ekmek israfına çare olacak mı?

    Demokratlar, 219 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 193 sandalyede kaldı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

    ‘İşsizlik ve iflâs dalgası başlayabilir’

    ABD'nin kritik ara seçim sonuçları nasıl yorumlandı?

    Uçağın rötar yapmasına sebep oldu

    Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili önemli açıklama

    50 kişi hakkında iddianame hazırlandı

    Medvedev: ABD veya İsrail delil sunamadı

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı

    Cezası onanan Mutlu, tekrar cezaevinde

    Barselona ve Madrid'de şüpheli çanta alarmı

    ABD'de başörtülü ilk Müslüman kadın üye

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Atilla YILMAZ

    “Hepsinin Ağababası Said Nursî’dir!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsmail Karakuyu ve Abdullah Nişancı
    Cevher İLHAN

    Yürütmenin yargıya müdahalesiyle
    Genel

    Gözlere şifa: Bal kabağı
    Genel

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı
    Abdil YILDIRIM

    Şaban Döğen’i rahmetle anarken
    Genel

    Erdemli açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.