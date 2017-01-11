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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

11 Ocak 2017, Çarşamba 12:56
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek, "AB'ye üyelik projesi, Türkiye için de AB için de doğru bir projedir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek, "Bu proje başarılı olmalıdır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ancak hepimizin bu kadim kıtanın geleceği için söyleyecek sözümüz, sağlayacak katkımız var." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Hisarcıklıoğlu, AB Bakanlığı tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye-AB Sivil Toplum Toplantısı: Avrupa'nın Geleceği" toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AB Bakanlığının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle diyaloğuna önem verdiğini ifade ederek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve çalışma arkadaşlarını vizyonlarından dolayı kutladı.

Birleşik Krallığın dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özellikle 2008 küresel krizinden sonra söz konusu ülkenin ekonomisinin kapasitesini daha iyi gördüklerini belirtti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin iktisadi boyutunun son derece sağlam olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Geniş bir yelpazede yatırım ve ticaret ilişkilerimiz var. Yaklaşık 16 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Birleşik Krallık, Türkiye'nin AB'deki en büyük ticaret ortaklarından biri. Aynı şekilde, yaklaşık 8,5 milyar dolarlık hacmiyle Birleşik Krallık yine en önemli yatırım ortaklarımız arasında." değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa'nın geleceği için söyleyecek sözümüz var"

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Parlamentosunun, Türkiye-AB müzakerelerini askıya alma kararını üzülerek izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"AB'yi şikayet ediyoruz. Zira, Birleşik Krallık hala AB üyesi. Hem de AB'nin en önemli üyelerinden birisi. Türkiye-AB ilişkileri, uzun bir tarihi geçmişe sahip. İlişkilerimizde Birleşik Krallık hükümetlerinin her zaman yapıcı katkıları oldu. Bu tarihi süreçte ilişkiler için bazı kilometre taşları var. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi de 2005'teki katılım müzakerelerinin başlatılmasıdır. Aradan geçen sürede Türkiye'nin AB'ye katılım süreci maalesef başarılı olamadı. Esasen, Türkiye'nin AB'ye üyelik projesi doğru bir projedir. Türkiye için doğrudur, AB için de doğrudur. Avrupa kıtası için doğru bir projedir. Arka planında ciddi bir vizyon ve öngörü vardır. O nedenle bu proje başarılı olmalıdır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ancak hepimizin bu kadim kıtanın geleceği için söyleyecek sözümüz, sağlayacak katkımız var."

Hisarcıklıoğlu, AB'nin temel değerleri olan, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı, piyasa ekonomisi gibi değerlerin herkesin ortak değerleri olduğunu, bu değerlerin kıtadaki tüm ülkelerde yerleşmesinde Avrupa bütünleşmesinin çok önemli bir çıpa görevi gördüğünü bildirdi.

AA

Etiketler: avrupa birliği, ab, rifat hisarcıklıoğlu
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