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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri azaldı

25 Haziran 2018, Pazartesi 08:56
Sektörel güven, Haziran ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 0.8, 2.8 ve 2.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

- Hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 92 iken, Haziran ayında yüzde 0.8 azalarak 91.2 değerine,

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 2.8 azalarak 94.4 değerine,

- İnşaat sektörü güven endeksi de Haziran ayında yüzde 2.4 azalarak 75.3 değerine geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre:

- Hizmet sektöründe görülen yüzde 0.8’lik azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5.6 ve yüzde 3.3 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 5.5 arttı.

- Perakende ticaret sektöründe görülen yüzde 2.8’lik azalış; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 9.3 ve yüzde 3.1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3.4 arttı. (Grafik)

- İnşaat sektöründe görülen yüzde 2.4’lük azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.1 ve yüzde 0.4 azaldı.

DHA

Etiketler: tüik, güven endeksi
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