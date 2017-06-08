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Hollanda'dan ithal etti; ihracatçı oldu

08 Haziran 2017, Perşembe 23:28
Hollanda'dan ithal ettiği ortancaları, yüksek maliyetinden bunalınca kurduğu 50 dönümlük bahçede yetiştirmeye başlayan çiçekçi Musa Gündoğdu, özellikle düğün süslemelerinde kullanılan bu çiçeğin ihracatına başladı.

İskenderun Çiçekçiler Derneği Başkanı Musa Gündoğdu, 5 yıl önce, Hollanda'dan ithal edilen ve yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'de çok fazla pazarı olmayan ortanca isimli çiçeği kendi bahçesinde yetiştirmeye karar verdi.

Ana vatanı Japonya olan bu çiçeği, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde 50 dönüm arazi üzerine kurduğu bahçede yetiştirmeye başlayan Gündoğdu, her geçen yıl kesim sayısını artırdı.

Zaman içinde Türkiye'nin hemen her iline ortanca gönderir hale gelen Gündoğdu, Azerbaycan'a da ihracat yapmaya başladı.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, Hollanda'ya bağımlı olmak yerine bu çiçeği yetiştirmeye karar verdiğini ve 5 yıl önce 50 dönümlük alanda bahçe oluşturduğunu söyledi.

Özellikle düğün, yemek süslemelerinde tercih edilen bu çiçeğe zaman içinde iç piyasadan çok fazla talep geldiğini belirten Gündoğdu, "Türkiye genelde Hollanda'dan ortanca alırdı. Kurduğumuz bu bahçe sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulduk. Şu an Türkiye'deki hemen her çiçekçiye Belen ilçesinde kurduğumuz bahçeden ortanca gönderiyoruz. Azerbaycan'a 4 bin ortanca ihraç ettik. Rusya, Gürcistan ve Arap ülkelerinden de talep var." diye konuştu.

"Bu yıl 500 bin ortanca satacağız"

Gündoğdu, yetiştirdiği çiçeklerin yüzde 70'ini iç piyasada değerlendirmeyi sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti:

"Geri kalanını da ihracatta kullanacağım. Çünkü iç piyasada da talep çok çok fazla. Bulunduğumuz konum ve iklim nedeniyle ortancalar birinci sınıf kalitede. Hollanda'dan gelen ortancalar çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Biz bu işe başladıktan sonra birçok meslektaşımız ortancayı vitrinine koymaya başladı. Türkiye ortancada Hollanda ve Japonya pazarına bağımlılıktan kurtuldu."

Ortancaları kırmızı, pembe, lila, beyaz ve mor olmak üzere 5 renk olarak ürettiklerini aktaran Gündoğdu, kaliteyi her geçen gün artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Gündoğdu, bu yıl iç ve dış piyasaya toplam 500 bin ortanca satışı yapmayı öngördüklerini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: hollanda, ortanca
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