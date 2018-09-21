Hotiç’ten sonra Beta ayakkabı da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil Kundura’dan sonra 1980 yılında üretime başlayan Beta Ayakkabı da konkordato istedi.

Türkiye genelinde 50 mağazası bulunan şirket 1980 yılında üretime başlamıştı. Sözcü’nün haberine göre Beta Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, konu hakkında şu açıklamayı yaptı; “Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu devletimizin de desteği ile başarı ve el birliğiyle geride bırakacağımızı, tüm bu yaşananların ardından yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğimizi ve Türk perakende sektörünün millî bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi bütün kamuoyuna duyurmak isteriz. Yıllardır markamızı tercih edip, yoluna Beta ile devam eden müşterilerimize önümüzdeki süreçte vereceği destekler için şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.