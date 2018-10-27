"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hukuk devleti olmadan ticaret de gelişmez

27 Ekim 2018, Cumartesi 17:49
Ankara’da Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile görüşen Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ikili ilişkilerde insan hakları ve basın hürriyetinin stratejik bir konu olmamasından şikâyet etti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya geldi. Bu görüşmede yer alan Sınır Tanımayan Gazeteciler Temsilcisi Erol Önderoğlu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye’deki insan hakları ve basın hürriyeti savunucularının beklentilerini aktardı.

Almanya–Türkiye ilişkilerinde insan hakları sizin açısından nasıl bir önem arz ediyor?

Erol Önderoğlu: Almanya kendi açısından insan hakları karnesini düzeltememiş bir Türkiye ile muhatap olmak durumunda. Ki bu sorunlar, artık kendi topraklarında da yaygınlık gösteriyor. Dolayısıyla Almanya, Türkiye’deki sosyal-ekonomik meselelerin düzelmesini istiyor. Ancak son 15 yılda Avrupa Birliği adaylığından git gide otoriter bir ülkeye dönüşen bir Türkiye ile insan hakları meselelerinin ne şekilde müzakere edileceği veyahut Almanya’dan ne gibi bir karşılıkla ele alınacağı gibi bir sürü boyut işin içine giriyor. Şunu görüyoruz ki, uluslar arası insan hakları düzenlemelerine dayanan bir görüşme, bir ilişki tarzı söz konusu değil. İkili ilişkiler, iki stratejik partnerin belirli dosyaları çözmeye çalışması şeklinde yürütülüyor. 

Basın özgürlüğünü savunan bir organizasyonun temsilcisi olarak Almanya’dan bu konudaki beklentileriniz nedir? 

Önderoğlu: Almanya, AB’nin ekonomik ve stratejik açısından öncü gücü. Türkiye ister AB üyesi olsun isterse stratejik partner olsun, insan hakları ve sosyal meselelerin çözümünde, ayrıca belirli stratejik referansların ortaya konulmasında Almanya’nın özel bir rolü var. Eğer Türkiye ile gerçekten ekonomi dısında da yapıcı ve istikrarlı bir süreç ortaya konmak isteniyorsa.

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin ekonomik boyutu ile ilgili ne söylersiniz. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier’nın temaslarının odağında da ekonomi vardı.

Önderoğlu: Yakın zamanda Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin Almanya dahil olmak üzere Avrupa‘da bölge ülkelerinde nasıl bir istikrarsızlığın sinyali olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin de şeffaf, hesap verebilir ve hukuk devleti şartları içerisinde faaliyet yürütmesini, aynı zamanda finans alanında habercilik yapan meslektaşlarımızın özgürce faaliyet göstermesini de gerektiyor. Hukuk devleti olmadan, gazeteciler açısından şeffaf bir zemin olmadan güvenilir ticari ilişkilerin oturtulmasının da zemini kalmıyor. 

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, Almanya, hukuk, ekonomi
Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen için acil gıda yardımı çağrısı

    Taklitçilere ceza yetmiyor

    Avrupa Birliği’nde Silâh Çatlağı

    Hukuk devleti olmadan ticaret de gelişmez

    Reform yapmayı erteledik, kaybettik

    Antidepresan kullanımı arttı

    Dörtlü Suriye zirvesi başladı

    Siyasilerden donarak şehit olan askerlere ilişkin tepki geldi

    'İstanbul'da yükselen inşaatlar kirliliğe neden oluyor'

    İsrail'den İran ve Suriye'ye suçlama

    Tunceli şehitleri ebediyete uğurlanıyor

    'Suriye'de acıları dindirmek için her imkân kullanılmalı'

    İmar barışında süre uzatılıyor

    'Kaşıkçı cinayetine karışanlar Suudi Arabistan'da yargılanacak'

    'Genel başkan adaylığı için kimsenin önünü kesmedim'

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

    İtalya'da kilise, camiye çevrilecek

    Dörtlü zirvede hangi konular görüşülecek?

    Gazze'deki gruplardan İsrail'e misilleme uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Genel

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    39 ile yeni vali atandı
    Genel

    Tunceli'den acı haber

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.