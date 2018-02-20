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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hükümet 14 şeker fabrikasını satacak

20 Şubat 2018, Salı 09:19
Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirmek için harekete geçtiği bildirildi. İhalelerde fabrikalar için üretim ve çiftçiden alım şartı konulacak.

Bu hafta çıkılacak ilanlarla 14 şeker fabrikası için satış sürecinin başlaması bekleniyor.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, bu hafta içinde çıkılacak ilanlarla, Afyon, Ağrı, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları için ihale süreci başlayacak.

Varlık satışı şeklinde yapılacak ihalelerin, iki ay gibi bir sürede tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Üretim şartı

Özelleştirme sürecindeki tartışmaları en aza indirmek için, ihale şartnamelerine bazı maddelerin konulmasının planlanlandığı bildirildi.

Bu kapsamda şartnamede fabrikaların özelleştirildikten sonra bulundukları ilde üretime devam etmesine yönelik hükümlerin yer almasının beklendiği belirtildi. Ayrıca fabrikalara satış yapan çiftçilerin, özelleştirmeden sonra, satış yapmaya devam edebileceği ifade edildi.

Şartnamelerde çalışanların durumunun da yer alacağı belirtildi. Çalışanların fabrikada devam edebileceği veya 4B kadrosuna geçiş yapabileceği kaydedildi.

İhale sürecine, şeker fabrikalarının ihtiyaç fazlası arsaları dahil edilmezken, üretim dışı amaçlarla ihalelere katılımın engellenebileceği bildirildi.

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  • Erhan

    20.2.2018 09:32:36

    Tarım hepten sıfırlanacak, zaten marketteki ürünlerin menşeine bakınca insan ülkenin ve tarımın ne halde olduğunu görüyor. Mercimek, nohut, prinç, fasulye, buğday, et.... ne varsa çoğu ithal. Sanayi, bilişim, teknoloji,ilaç, kimya, otomotiv vs. hiçbir alanda önde değiliz.Tarımda da büyük gerileme var. Manipüle haberlerle her şeyin üstü örtülüyor. Gercekler çok farklı ve vahim.

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