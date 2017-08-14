Hükümet memurlar için zam teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin memura 2018 ve 2019 yılları için zam teklifini açıklayarak, "2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum" diye konuştu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklifi müzakere etmeye değer bulmadıklarını belirterek, "Eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Bu teklife kapalıyız" dedi.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4'üncü dönem kamu kesimi toplu sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'yle bir araya geldi. Görüşmenin ardından hükümetin zam teklifini açıklayan Sarıeroğlu, "1 Ağustos tarihinden itibaren yürüttüğümüz müzakerelerde, masada taraflar olarak değil; paydaşlar olarak yer aldık. Sendikalarımızın temsilcileri, konfederasyon başkanlarımızla yaptığımız müzakereler ve çalışmalar gerçekten büyük bir nezaket içerisinde geçti. Güçlü bir diyalog ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bunun için ben, bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin bundan sonra da aynı nezaket içinde devam edeceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum. Bugünkü teklifimizden sonra da görüşmelerimiz, müzakerelerimiz uzlaşı arayışı içerisinde devam edecek. Anlaşma ile bu süreci tamamlama arzusunda olduğumuzu 1 Ağustos'ta yaptığım konuşmadaki gibi bugün de tekrardan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK"

Memura 2018 ve 2019 yılları için yüzde 3+3 zam önerisinde bulunduklarını duyuran Bakan Sarıeroğlu, "Kamu İşveren Heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının, öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum" dedi.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: ESKİ TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, teklife kapalı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti'nin 16'ncı yılı ve 2018 için masaya iki dönem için yüzde 16'lık bir zam teklifiyle geldik. Dolayısıyla 2019 için de toplamda 18'lik bir teklifimiz söz konusuydu. Sayın Kamu İşveren Heyeti Başkanı, 'En düşük devlet memuru maaşını yüzde 97 oranında iyileştirdik' dedi. Şu an en düşük devlet memuru maaşı, bekar ve çocuğu olmayan bir hizmetli ve 2 bin 405 TL. Dolayısıyla yoksulluk sınırı ülkemizde 4 bin 800 TL yani yüzde 50'si demek. Yoksulluk sınırının aşılması için yüzde 50 iyileştirmeye ihtiyaç var.

Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlenmesinin, ekonomik anlamda büyümesinin kamu görevlilerine yansımasını istemek gibi temel bir teklifimiz oldu. Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin bütün bunları karşılamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki Kamu İşveren Heyeti'nin elindeki hesap makinası eski Türkiye'den kalma. Bize sunulan teklifi, eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye değer bulmuyoruz ve bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum, bizim için bitmiştir. Yeni makul ve makbul teklifler bekliyoruz. Yeni makul ve makbul teklifler geldiğinde cebimiz de kapımız da açık olacaktır.