Hurdadan üç fabrika çıkar

ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, “Hurda ithalatına harcadığımız kaynakla üç tane yerli ve millî otomobil fabrikası kurabiliriz” dedi.

Bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüşüm zincirine kazandıran Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadî İşletmesi (ELDAY), Türkiye’deki e-atık sorununa dikkat çekiyor. Türkiye’de yılda ortalama 500 bin ton e-atık çıktığını ve bu rakamın her yıl yüzde 10 arttığını belirten ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, “2015 yılında toplam e-atık miktarımızın sadece yüzde 5’ini geri dönüşüm zincirine kazandırabildik. Oysa ithal ettiğimiz hammaddeye elimizdeki hurdalardan ulaşırsak, yurtdışına aktardığımız bu kaynaklarla üç tane yerli ve millî otomobil fabrikası kurabiliriz” diye konuştu.

e-dönüşümde sonlardayız

Türkiye’de de durumun çok farklı olmadığını anlatan ELDAY Genel Müdürü Yamaç, “Ülkemizde yılda ortalama 500 bin ton e-atık çıkıyor ve bu rakam gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihtiyaçları neticesinde her yıl yüzde 10 civarında artış gösteriyor. Ancak iş, bu e-atıkların geri dönüşümüne geldiğinde maalesef bütün Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 verilerine göre 28 bin ton e-atık geri dönüştürüldü. Bu rakam toplam atığın yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor. Oysa aynı yıl dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn yüzde 127,1 oranında AEEE geri dönüşümüyle tüm Avrupa Topluluğu (AB) ülkelerini geride bıraktı. AEEE geri dönüşümünde Lihtenştayn’ın ardından Bulgaristan yüzde 96.5 ile ikinci, Hırvatistan yüzde 58.3 ile üçüncü sırada yer aldı” diyor.

HABER: REYHAN KESER