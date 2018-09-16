Hurdaya ayrılan otomobil sayısı 25 kat arttı

Kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen uygulamayla hurdaya ayrılan otomobil sayısı haziran-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre 25 katına çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 11 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, 16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor. Uygulamanın başlamasının ardından hurdaya ayrılan taşıt sayısında dikkat çekici artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2012-2017 döneminde hurdaya ayrılan araç sayısı 77 bini geçerken, sadece bu yılın haziran ve temmuz aylarında sayı 65 bin 222'yi buldu.

Hurda araç teşvikinden özellikle otomobil sahipleri yararlandı. Geçen yıl haziran ve temmuzda toplam 2 bin 352 otomobil hurdaya ayrılırken, bu yılın aynı döneminde sayı 25 katına çıkarak 59 bin 26'ya ulaştı. Otomobilin yanı sıra diğer taşıtlarda da hurdaya ayrılan araç sayısı yükseldi. Geçen yılın haziran ve temmuz aylarında toplam 5 bin 890 taşıt hurdaya ayrılmıştı. Bu yılın söz konusu iki ayında sayı 65 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

"Teşvikler revize edilirse sayı yükselir"

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, AA muhabirine, teşvik uygulamasının yansımalarını anlattı.

Dar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğinde yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV indiriminin, son ekonomik gelişmeler sonucu araç fiyatlarının artmasından dolayı 8 bin lira ve altı bandında gerçekleştiğini söyledi.

Hurda araç teşvikinin başlangıçta yoğun rağbet gördüğünü belirten Dar, "Teşvikler revize edilirse sayı yükselir. ÖTV matrahı alt limitinin 46 bin liranın üzerine çıkarılması ya da ÖTV indiriminin 10 bin liradan fazla uygulanmasıyla hurdaya ayrılan araç sayısı artar." dedi.

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Uygulamayla yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa 10 bin lira, 46 bin-80 bin lira ise 8 bin lira, 80 bin lirayı aşıyorsa 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor.

Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin liralık indirim uygulanıyor.

Düzenlemeden, 27 Mart 2018'den 31 Aralık 2019'a kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine, 31 Aralık 2019'a kadar alınacak araçlar için yararlanılacak.