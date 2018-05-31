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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden Uber kararları

31 Mayıs 2018, Perşembe 19:55
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada İBB Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında emniyet, jandarma, İBB Genel Sekreter yardımcılığı, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katılımıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar alındığı bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesinin amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığının tespit edildiği ifade edilerek, amacı dışında taşımacılığı önlemek için bir dizi kararlar uygulamaya konulduğu ve alınan kararlar doğrultusunda denetlemelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi.

Kararlar

Açıklamada, toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulunduracak. Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak. Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak."

Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edilen araçlara çeşitli cezaların uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. 2. İhlalde tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca el değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden 'Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez' ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlara ait liste TUDES'te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan denetim sonucunda amacı dışında taşımacılık yapan taşımacılar ile sözleşmeli seyahat acenteleri 1618 sayılı kanun kapsamındaki yaptırımlar için ilgili kuruma bildirilecektir. Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecektir."

AA

Etiketler: ibb, uber, taksi, ukome
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