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İcradan satılan fabrikayla en büyük ihracatçılar arasına girdi

24 Aralık 2017, Pazar 13:37
Kayseri'de 2003 yılında icradan satılan fabrikanın bacasını yeniden tüttüren ve atık madenleri işleyerek çinko klinkerine dönüştüren ÇİNKOM AŞ, bu fabrikadaki üretimiyle Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 500 firması arasına girmeyi başardı.

Eti Maden İşletmeleri tarafından Seydişehir Alüminyum Fabrikası ile 1967 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında kurulan ÇİNKUR, bir dönem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu.

Kayseri ve çevresindeki madenleri işleyerek çinko ürünlerine dönüştüren tesis, yıllar içinde zarar ettiği için iflas etti. Özelleştirme kapsamına alınan fabrika, 2003 yılında icradan satışa sunuldu. Fabrika arazisini mobilya üretiminde kullanmayı düşünen İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan tesisi icradan satın aldı.

Daha sonra mobilya üretimi fikrinden vazgeçip milli sermayenin boşa gitmemesi için tesisi yeniden faaliyete geçirmeye karar veren Arslan, ÇİNKOM adıyla 2005'te yeniden bacasını tüttürdüğü tesiste üretime başladı.

Batan fabrikanın yıllık 50 milyon dolar ihracat yapan firma haline dönüşünün hikayesini AA muhabire anlatan Arslan, fabrikayı devraldıktan sonra bir taraftan üretim yapmaya devam ettiklerini diğer taraftan da gerek üretim kalitesi gerekse çevre hassasiyeti adına tesisin teknolojisini yenilediklerini kaydetti. 

Arslan, fabrikada yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fabrikaya yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yaptık ama şükürler olsun bunun karşılığını aldık. Son 10 yıldır muazzam ihracat yapıyoruz. Milli ekonomiye ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlıyoruz. Burada aldığımız iyi neticeler sonucunda İzmir Aliağa'da yabancı bir ortakla buranın yaklaşık 3'te 2 büyüklüğünde yeni bir işletme kurduk. Buraya da yaklaşık 45 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik."

"ATIK MALZEMEYİ İHRAÇ EDİLEBİLİR MALZEME HALİNE GETİRİYORUZ"

Fabrikada üretilen ürün hakkında da bilgi veren Arslan, şöyle devam etti: 

"Çevre illerde üretilen çinko madenlerini, çinko madenlerinin ihraç olamayan düşük tenörlü kısımlarını, İzmir ve İstanbul bölgesindeki demir çelik fabrikalarının filtrede tuttukları baca küllerini karıştırarak çinko oksit, çinko fosfat ve klinker üretiyoruz. Ülkemiz adına ileride sorun oluşturabilecek bir kısım malzemeleri de sorun olmaktan çıkarıyoruz. Tabiri caizse arıtma tesisi görevi yapıyoruz. Atık malzemeyi ihraç edilebilir malzeme haline getiriyoruz. Klinker, çinko metalin bir önceki evresi. Yani çok değerli bir ihraç malzemesi. Son 10 yıldır, yıllık ortalama 50 milyon dolar ihracat yapıyoruz."

FRANSA'DAN JAPONYA'YA İHRACAT

Klinkerin Avrupa'daki metal fabrikalarında son işlemden geçerek metal ve seramikle birleştirildiğini aktaran Arslan, ürünü en çok Fransa'ya ihraç ettiklerini bildirdi.

Çinkonun çevre dostu olduğunu da vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Fransa'nın yanı sıra İspanya, Japonya, Meksika, Belçika klinker gönderdiğimiz ülkeler arasında. Yeni pazar mücadelesi vermeden, ürettiğimiz ürünleri zorlanmadan satabiliyoruz hatta biz bir yıl boyunca üreteceğimiz ürünü, Londra Borsası'nın belirlediği bir haftada satıyoruz. Yani üretmeden satabiliyoruz. Çinko ağırlıkla galvaniz dünyasında kullanılıyor. Çok büyük bir bölümü otomobil kaportasında kullanılıyor. Kaportadaki gümüş renk çinkodur. Metali paslanmaz hale getiren çinkodur. Otoyol bariyerlerinin ömrünü uzatmak için yüzeyindeki gümüş renk de çinkodur. Zirai gübrelerde kullanılıyor. Ağrı kesici ilaçlarda ve çocuk gelişimi alanında da kullanılıyor. Büyük bir oranda da fayans kaplamasında da kullanılıyor." 

AA

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