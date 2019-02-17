İflâslar kapıda

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın ardından kurulan tanzim mağazalarıyla birlikte zincir marketler, tanzim fiyatlarına yakın satışlar yapmaya başladı.
Kış sebzelerini de alamıyoruz
Perakende sektörü temsilcileri, hükümet baskısı ve rekabet için buna mecbur kaldıklarını, böyle devam ederse iflâs edeceklerini söyledi.
Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, perakende sektörü yetkilileri, belediyelerin kira, personel, elektrik, vergi gibi giderleri olmadığının altını çizerek, tanzim uygulamasını ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendirdi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok üründe tekel haline gelen zincir marketlerin tanzimlerin ardından bazı ürünlerde büyük indirimlere gitmek zorunda kaldığını belirtti. Marketlerin son aylardaki hayat pahalılığında sorumlulardan biri olduğuna işaret eden Ağaoğlu, zararına satışlar dolayısıyla marketlerin başka bazı ürünlerde fiyat artışına gittikleri yönünde tüketicilerden birçok şikâyet mektubu aldıklarını dile getirdi.