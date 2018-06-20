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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İflâsta 5. sıradayız

20 Haziran 2018, Çarşamba 20:21
Berlin School of Economics and Law’dan Doç Dr. Ümit Akçay, Türkiye’nin Kredi Temerrüt Takası (CDS) riskinin arttığını, küresel iflas riskinde Venezüella, Pakistan, Arjantin, Mısır’ın ardından 5. sırada yer aldığını söyledi.

Ekonomist Akçay’a göre ekonomide sert çakılma artık daha muhtemel. Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti olan CDS’ler dün, ekonomiye ilişkin devam eden endişelerle iki buçuk yılın zirvesi olan 329 puanı gördü. Böylece 2023’te 10 büyük ekonomi arasına girme hedefindeki Türkiye, küresel iflas riskinde ilk 5’e girdi. Devlet tahvillerinin faizleri ise yükselmeye devam ediyor. Ancak her fırsatta faiz lobisi karşıtlığını dile getiren AKP çevreleri suskun. Reuters verilerine göre Türkiye 5 yıllık CDS’leri Ukrayna’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. 5 yıllık CDS’ler dün Türkiye’de 329 puana çıkarken, Ukrayna’nın 393.4 puanda bulunuyor. Yunanistan ise 316 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dolar/TL’nin 4.9390 ile rekor kırdığı mayıs döneminde Türkiye’nin CDS’leri 287 puan civarında seyrediyordu.

Etiketler: iflas
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