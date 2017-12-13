İhalelere 'yerli malı' düzenlemesi

Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecek.

Kamu İhale Kurumunun "Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacak.

Sözleşmede yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın kontrolü yapı denetim görevlisinin sorumluluğunda bulunacak.

Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecek.

Yerli malı olması zorunlu makine, malzeme ve ekipmanla yazılıma ilişkin yerli üretimin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi ya da diğer zorunlu nedenlerle yerli malı olarak temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine idarenin onayıyla sözleşme konusu işte yerli malı olmayan makine, malzeme ve ekipmanla yazılım kullanılabilecek.

Bu gibi durumlarda iş programı dikkate alınarak gerektiğinde yükleniciye ek süre verilebilecek.