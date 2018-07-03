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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

İhracat da ithalat da azaldı

03 Temmuz 2018, Salı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3,62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2017’de yüzde 68,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti. Haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 132 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”, 1 milyar 240 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 880 milyon dolarla “demir ve çelik” olarak belirlendi. Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 475 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 837 milyon dolarla Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya takip etti. Gümrük idareleri tarafından haziran ayında tahsil edilen vergiler 12 milyar 96 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Haziran itibarıyla aktif limited şirket sayısı 769 bin 795, ticari işletme sayısı 721 bin 46, şube sayısı 198 bin 452, anonim şirket sayısı 125 bin 295, kooperatif sayısı 35 bin 309, kolektif şirket sayısı 10 bin 861, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi. Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 862 bin 542, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 bin 840 olarak kayıtlara geçti.  İstanbul - aa

AA

Etiketler: ihracat, ithalat, Türkiye, ekonomi
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