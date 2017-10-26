"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İhracatçılar domates kararına tepkili

26 Ekim 2017, Perşembe 18:43
Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararına Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri tepki gösterdi.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak ortak yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararını Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kesinlikle kabul etmiyoruz” denildi.  Rusya Federasyonu’nun söz konusu uygulamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağını ve yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar vereceğini kaydeden yaş meyve sebze ihracatçıları, “Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır” açıklamasında bulundu.

Sektöre hiçbir katkı yapmayacak

Akdeniz, Batı Akdeniz, Ege, İstanbul, Uludağ ve Doğu Karadeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliklerinin ortak açıklamasında, “Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmî uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır.  Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üstüne çıktığı hatırlatılan Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri’nin açıklamasında sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek bütün ürünlerde bütün firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

DHA

Etiketler: domates, türkiye, rusya
Okunma Sayısı: 1519
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.