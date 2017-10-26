İhracatçılar domates kararına tepkili

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararına Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri tepki gösterdi.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak ortak yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararını Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kesinlikle kabul etmiyoruz” denildi. Rusya Federasyonu’nun söz konusu uygulamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağını ve yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar vereceğini kaydeden yaş meyve sebze ihracatçıları, “Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır” açıklamasında bulundu.

Sektöre hiçbir katkı yapmayacak

Akdeniz, Batı Akdeniz, Ege, İstanbul, Uludağ ve Doğu Karadeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliklerinin ortak açıklamasında, “Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmî uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır. Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üstüne çıktığı hatırlatılan Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri’nin açıklamasında sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek bütün ürünlerde bütün firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.