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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İki ayda 1 milyar doları aştı!

13 Nisan 2017, Perşembe 11:36
Özel sektörün ticari krediler dışındaki kısa ve uzun vadeli dış borçlarında yılın ilk iki aylık dönemindeki artış 1 milyar doları aştı.

Özel sektörün, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 66.0 milyar doları buldu.

Merkez Bankası verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre 241 milyon dolar artarak 202.7 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 902 milyon dolar artarak 15.2 milyar dolara yükseldi.

Böylece, özel sektörün dış borçlarında iki aylık dönemdeki artış toplam 1 milyar 143 milyon doları buldu.

Bu dönemde, bankaların kredi borçlanmaları 193 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı yoluyla borçlanmaları 150 milyon dolar artışla 24.5 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 51 milyon dolar azalışla 4.5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 592 milyon dolar arttı ve tahvil stoku da 5.7 milyar dolar oldu.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları 499 milyon dolar artışla 10.8 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi borçlanmaları da 486 milyon dolar artışla 2.7 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli dış borçların;

- yüzde 60.9’unu dolar,

- yüzde 33.0’ünü euro,

- yüzde 4.2’sini lirası

- yüzde 1.9’u da diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli dış borçların;

- yüzde 50.9’unu dolar,

- yüzde 31.2’sini euro,

- yüzde 17.7’sini lira

- yüzde 0.2’sini de diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat sonu itibarıyla, 202.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli dış borcun;

- yüzde 52.0’ini finansal kuruluşların,

- yüzde 48.0’ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 15.2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcun;

- yüzde 82.1’ini finansal kuruluşların,

- yüzde 17.9’unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

DHA

Etiketler: dolar, özel sektör, borç
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