İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesi küresel risk iştahını bozdu, TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeyi gördü, altın rekor kırdı, borsa ekside...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık muhtırasını dün imzaladı. Muhtıraya göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 50 milyar doları bulacak. Trump’ın bu kararının ardından Çin, ABD’nin “uçurumun eşiğinden geri adım atmasını” istedi. Ancak gümrüğe tabi ürünlerin listesi yayınlandıktan sonra başlayacak 30 günlük bir istişare dönemi bulunuyor.

ABD'nin geri adım atmasını isteyen Çin, "ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz" mesajı verdi. ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel risk iştahını bozmasıyla TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeyi gördü, altın rekor kırdı. Borsa, güne yüzde 1,02'lik düşüşle başladı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Çin, ABD’nin uçurumun eşiğinden geri döneceğini, temkinli kararlar alacağını ve ikili ticaret ilişkilerini tehlikeli bir noktaya çekmeyeceğini umuyor” dedi. Açıklamada, Bakanlık, “Çin ticaret savaşına girmeyeceğini umuyor, ancak böyle bir savaşa girmekten de korkmuyor” denildi.

Muhtıra, Çin’in ABD’nin fikri mülkiyet haklarını çaldığı gerekçesiyle 1974 tarihli ticaret yasasının “Section 301” başlığı kapsamında ABD Ticaret Temsilciliği tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma sonucunda alınacak kararlar çerçevesinde Çin’den ithal edilen birçok ürünü hedef alıyor.

Trump ayrıca Çin kontrolündeki şirketlerin ve fonların hassas teknolojilere sahip ABD şirketlerini almasını engellemeye yönelik yatırım kısıtlamaları geliştirmek için Hazine Bakanlığı’na 60 gün süre verdi. Bu ayın başlarında Trump tarafından açıklanan ve bugün yürürlüğe girecek olan ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşılık veren Çin, taze meyve, şarap ve fındık dahil olmak üzere ABD’den ithal edilen 3 milyar dolara kadar ürüne ilave gümrük vergileri koyma planlarını açıkladı.

ÇİN’DEN CEVAP GECİKMEDİ

ABD’de Çin’e yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini yönünde yapılan Perşembe günkü açıklamanın ardından Çin’den yanıt gecikmedi.

Bloomberg’in haberine göre Çin’den gelen açıklamanın mesajı şu: Çin, ABD ile ticaret savaşından korkmuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Çin’in ABD’den gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ithalatta karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağı belirtildi. Bu, ABD’nin ek vergi kararına yönelik ilk tepki olurken, Bakanlık açıklamasına göre ABD’den alınan domuz eti, geri dönüştürülmüş alüminyum, çelik boru, meyve ve şarap ürünlerine de yeni tarife planlanıyor.