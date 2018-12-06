İki özel hastane borç dolayısıyla kapandı

İkitelli ve Sancaktepe’de bulunan iki özel hastane sessiz sedasız kapandı.

Borçları dolayısıyla kapandığı öğrenilen hastanelerin çalışanları mağdur olduklarını belirterek hukukî yollara başvurdu. Hastanelerin tabelâları duruyor ancak içleri boş. Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan özel bir hastane iddiaya göre çalışanlarının uzun süre maaşlarını ödemedi. Alacaklarını alamayan hastane personelinin birçoğu hukukî yollara başvurdu. Alacaklı firmalar da haciz yoluna gitti. Hastanede bulunan tıbbî cihazlara icra yoluyla el konuldu. Sputnik’in haberine göre, hastanenin kapanmasından çevrede bulunan medikal, optik ve eczaneler de olumsuz etkilendi. Bir medikal işletmecisi, “Biz burada yatırımlarımızı hastanenin varoluş şekline göre yaptığımız için durumdan fazlasıyla etkilendik. Yeni bir hastanenin gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

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