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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İkinci el araç satışında 'hazır ekspertiz' oyunu

05 Eylül 2018, Çarşamba 11:38
İkinci el otomobil alacak kişilerin, özellikle internet üzerinden satışa sunulan araçlarla ilgili hazırlanan ekspertiz raporlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık,  son zamanlarda sahte ekspertiz raporlarıyla ilgili Türkiye'nin birçok yerinden ciddi anlamda şikayetler geldiğini söyledi.

Gelen şikayetler üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden Yanık, "Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yaparak yani aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar. Oluşturulan bu sahte raporlar, o araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor." dedi.

Yanık, gerçeği yansıtmayan bu raporlarla araç alan kişilerin kandırıldığını belirterek, "Vatandaşlar bu sahte ekspertiz raporlarına güvenerek arabaları alıyorlar. Bu dolandırıcılık veya sahtekarlık olayıyla ilgili bize gelen şikayetler son zamanlarda arttı." ifadelerini kullandı.

"Hazır ekspertiz raporlarına güvenmeyin"

İkinci el araç alacak kişilere uyarılarda bulunan Yanık, hazır ekspertiz raporlarına güvenilmemesini gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada veya internet ortamında araç satan kişilerin yaptırmış olduğu ekspertiz raporlarına güvenmeyin. Otomobil almak isteyen vatandaşlar alacakları aracı, bildiği veya bu işi profesyonelce yapan ekspertiz firmalarına götürsünler.

Ya da gösterilen ekspertiz raporlarının üzerinde telefon numaraları var. Buraları arayıp böyle bir araca ekspertiz yapıp yapılmadığını sorsunlar. Ayda ortalama 30 civarı şikayet geliyor bize. Özellikle son 5 ayda bize 150 başvuru geldi. Araba pert olmuş ya da birçok parça değişmiş veya boyanmış ama sağlam olduğu yönünde sahte ekspertiz raporları düzenlenmiş. Bu konuda hem vatandaş hem de biz galerici esnafı olarak şikayetçiyiz."

"Aynı araca ait 3 rapor"

Kendilerine gelen bir şikayette aynı araca ait bilgileri birbirinden farklı üç ekspertiz raporunun olduğunu vurgulayan Yanık, ekspertiz raporlarının üzerinde yazan firmaları aradıklarını ve yetkililerin o araca ekspertiz işlemi yapmadıklarını söylediğini aktardı.

Yanık, vatandaşların aracı bilinen yerlerden alması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, alacakları aracını bu işin uzmanı olan yerlere mutlaka kendisi götürüp göstersin. İnsanların sunmuş olduğu ekspertiz raporları size ön izlenim vermiş olabilir ama bu raporlara çok fazla güvenmeyin. 50-60 bin lira vereceğiniz otomobil için 150-200 lira ekspertiz ücreti verip kendi gözünüzle alacağınız aracı kontrol ettirin. Bu işin ehline yaptırın. Bugün para kazanmak kolay değil. 10, 20 veya 30 bin lirayı alacağınız araca veriyorsunuz ama bu paranın yanı sıra 200 lira da kenara ayırın götürün aracı ekspertize gösterin. 50 bin lira verip de 200 lira kar ettik diyen insanların sonradan başı çok ağrıyor."

 

AA

Etiketler: ekspertiz, araç, internet, satış
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