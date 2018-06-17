"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İkinci elde de hem talepler hem de fiyatlar arttı

17 Haziran 2018, Pazar 17:50
Sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurundaki yükselişin etkisiyle görülen artış, ikinci el araç piyasasında hem talebi hem de fiyatları artırdı.

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre otomobil devir adedinin 2018'in ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 823 bin 302'e ulaştığını aktardı. 

İkinci el araç pazarında bu yılın ilk yarısında beklentiler doğrultusunda bir büyüme gerçekleştiğini anlatan Gündoğan, ilk 4 aydaki yüzde 12’lik artışın kalan 8 aylık dönemde bir miktar azalacağını, bununla birlikte geçen yıla oranla büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Gündoğan, 2018 yılı geneli için ikinci el pazarının yüzde 10 büyüyerek 5 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. 

"İkinci el araç fiyatları kademeli olarak artacak"

Erol Gündoğan, sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklanan artışın etkisiyle, 2018 yılının ilk çeyreğinde ikinci el araçlara olan talebi artırdığını bildirdi.

Geçmiş dönemlerde özellikle model yılı geçişlerinde sıfır kilometre araç fiyatlarının yüzde 6-7 seviyesinde arttığını hatırlatan Gündoğan, "Fakat 2018 yılının ilk çeyreğinde kur etkisiyle beraber sıfır kilometre araç fiyatları yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde artış gösterdi. Bu da tüketiciye ikinci el araçlarda ciddi avantaj sağladı. Sıfır kilometre araçlardaki fiyat artışı ikinci el araçlara da kademeli olarak yansıyacaktır ancak ikinci el araçlardaki fiyat avantajının bir süre daha devam edeceğini düşünerek ikinci el araç almak isteyenler için fırsatın hala devam ettiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gündoğan, "Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili öncesinde tüketicilerin alım taleplerini öne çekmesi sebebiyle showroomlarımızda ekstra bir hareketlilik olurdu fakat bu yıl önceki yıllarda olan hareketliliği beklenen ölçüde göremedik." yorumunu yaptı.

AA

Etiketler: ikinci el, otomotiv
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'deki milyonerlerin hesaplarında 3,6 milyar liralık altın var

    Yurtdışında seçime katılım azaldı

    KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı

    Suruç'taki saldırı ile ilgili yeni gelişme

    'Bu düzenden memnun olan sadece bir grup var'

    İkinci elde de hem talepler hem de fiyatlar arttı

    STK’lar Suruç’a sokulmadı

    Tarihi anlaşma imzalandı

    Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı

    Dünya Kupası maçı iki ülke arasında ticaret anlaşmasını sağladı

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan Demirtaş kararı

    Mattis'e 'Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurun' mektubu gönderdiler

    Büyükada'da HDP standına tehlikeli provakasyon

    İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

    Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi ebediyete uğurlandı

    Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama

    Sayıştay Şehir Hastaneleri'nde usulsüzlük tespit etti

    Akşener Sakarya mitinginde önemli mesajlar verdi

    Kandil'de 35 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    OHAL’in ekonomik faturası da millete

    En Çok Okunanlar

    Serdar Ahlatcı

    Hedefimiz Cennet olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir?
    Genel

    OHAL’in ekonomik faturası da millete
    Sinan Özden

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
    Sefa KILIÇ

    Korkuyorum Üstadım
    Adnan NACİR

    Tayy-i Mekan ve Tayy-i Zaman
    Kübra ÖRNEK

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez
    Genel

    Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek
    Hülya Çelik

    Nur çocuklar ile okuma programı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.