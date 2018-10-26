İlâçta kur uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan, ilâç tedarikinde yaşanan sorunların temel nedeninin euro kurunun yeni yıla kadar güncellenmeyecek olması olduğunu belirterek, “Bu yüzden piyasada başta ağrı kesiciler, grip aşısı olmak üzere tansiyon, diyabet, sun’î göz damlası ve KOAH hastalarının ilaçları bulunamayacak” uyarısında bulundu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in aktardığı habere göre, önceki gün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saydan, döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarını ve enflasyonla mücadele ettiklerini belirterek, “Reel değerlerle uyuşmayan euro kuru nedeniyle kârlılığın düşürüldüğü son nokta eczanelerdir. Artan faizler nedeniyle vadeleri kısıtlananlar eczacılardır. Kamu kurum iskontosunu uygulamayan firmalara yaptırım uygulanmadığı için onlarca kalem ürünü zarar ederek satan eczacılardır. İlâç dışı ürünler ve mamalar zam alırken stoklarındaki ürünleri aralıktaki fiyat düşüşleri ile zarar ederek satmak zorunda olan yine eczacılardır. Aralık ayında 404 kalemde yüzde 76’ya varan oranlarda indirim yapılacak. Bu durum ilâçların tedarikini daha da zorlaştıracaktır.” diye konuştu.

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