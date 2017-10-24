İlk 7 ayda 115 iş kazası yaşandı

2017’nin ilk yedi ayında meydana gelen 115 ‘iş kazası’nda 50 kişi öldü, 71 kişi yaralandı, 15 kişi uzvunu kaybetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2018 Yılı Bütçe Tasarısı’nda 1870 işletmenin denetlendiği ve 26 milyon 411 bin TL para cezası kesildiği söylendi. Tasarıda ‘ölümlü kaza’ istatistiklerine de yer verildi. Milliyet’in haberine göre kazaların sebepleri şu şekilde: İki zehirlenme, 32 düşme, 23 makine kaynaklı kaza, altı patlama, üç yüksek ısıyla temas, 12 cisim düşme ve çarpması, 20 ezilme, 4 elektrik akımına kapılma.



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