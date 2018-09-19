İlk 8 ayda Kamu harcamaları üç katına çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayı bütçe harcama rakamlarına göre, müteahhitlikle ilgili harcamalar 2018’in ilk 8 ayında geçen yıl toplamının 3 katına çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı bütçe harcama rakamlarını açıkladı. Buna göre, müteahhitlikle ilgili harcamalar 2018’in ilk 8 ayında geçen yıl toplamının 3 katına çıktı. 1.8 milyarlık ‘yolluk’ ödeneği 8 ayda 1.4 milyara ulaştı. Mal ve hizmet alımı 13 milyar lira arttı. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Hükümetle müteahhitler arasında var olduğu iddia edilen rant ilişkisinin sonucu aktarılan kaynaklar bütçenin en önemli harcama kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kullanılmayan köprüler, otoyollar, sürekli yenilenmek zorunda kalınan karayolları ile bütçedeki kaynakları tüketen müteahhitlik harcamaları Ocak-Ağustos dönemi sonunda 30 milyar lirayı aştı. Sadece Ağustos ayında müteahhitlere aktarılan 4.5 milyar lira 2017’nin 10 milyarlık toplam harcamasına yaklaştı.

En yüksek kalem yol yapım giderleri

Müteahhitler giderleri arasında en yüksek kalemi 11.9 milyar lira ile yol yapım giderleri oluşturdu. Geçen ay 303 milyon lira olan bu harcama tutarı Ağustos ayında 1.7 milyar liraya fırladı. Yıla 2.7 milyar lira ile başlayan mal ve hizmet alımları Mayıs ayındaki 6.9 milyarlık rekor harcamanın ardından geçen ay 4.4 milyar lira oldu. Böylelikle sekiz ay sonundaki harcama tutarı 41.3 milyar liraya ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 28.6 milyarlık harcamanın çok üzerine çıktı.

Kiraya 1.6 milyar

AKP iktidarları döneminde kamu binalarını terk ederek özel sektörden kiralanan dev binalara taşınan kurum ve kuruluşlar, kiralanan uçaklar ve lüks araçlar için ödenen sekiz aylık kira 1.6 milyar lira oldu. 680 milyon lira ile en yüksek ödeme hizmet binalarına yapılırken 334 milyon liralık da araç kiralandı. Uçak kiralamaya 154 milyon lira, personel servisi kiralama 378 milyon lira ödeme yapıldı. Sadece bir aylık taşıt kirası 35 milyon, bina kirası 75 milyon, hava taşıtı kirası ise 44 milyon lira olarak bütçe harcamaları arasında yerini aldı.

112 milyonluk ağırlama

2 milyon liralık harcama yapılarak yıla başlanan temsil ve tanıtma giderleri harcaması Ağustos ayında yapılan 11 milyon liralık harcama ile sekiz ayın sonunda 112 milyon liraya çıktı. Seçim kampanyasının hızlandığı Mayıs ayı ile birlikte aylık 20 milyon liranın altına düşmeyen toplamın 93 milyonu temsil ve ağırlamaya, 19.6 milyonu ise tanıtma giderlerine harcandı.