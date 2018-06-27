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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

‘İmar Barışı’nda başvuru sayısı 1.3 milyona ulaştı

27 Haziran 2018, Çarşamba 16:52
İstanbul’da düzenlenen “İmar Barışı Paneli”nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran’da başlayan ‘İmar Barışı’ başvurularında rakamın 1 milyon 300 bini bulduğunu söyledi.

Türkiye genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun hep konuşulduğunu anlatan Demirtaş, hem seçim sürecinin hem de Ramazan Bayramı’nın araya girmesi nedeniyle ‘İmar Barışı’ sürecini çok anlatamadıklarını dile getirdi. Demirtaş, “Aradan geçen sürede ‘İmar Barışı’na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapılıyor. Ancak sistemin tıklanma sayısı, sisteme giriş sayısı daha fazla. Şu anda 2 milyonun üzerinde ‘İmar Barışı’ için sisteme giriş var. Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık.” ifadelerini kullandı.

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İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınırken, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girildiğinde istenen bilgiler şöyle:

"E-Devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve iş yerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve iş yeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatının 'jpg, jpeg veya png' olması gerekiyor."

Yapı sahipleri başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla gelecek bilgilendirme üzerinden Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırdığında işlemini tamamlamış olacak.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belirlendi. Yapı kayıt belgesinin bedeli ise en son 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

Yapı sahibi, başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırması halinde ise 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgesi'ni e-Devlet üzerinden alabilecek.

AA

Etiketler: imar barışı, başvuru
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