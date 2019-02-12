IMF Başkanı Lagarde 'den devlet yönetimlerine uyarı

Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuşan IMF Başkanı Lagarde, ülke yönetimlerinden olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi

Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Lagarde konuşmasında, “Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.” dedi Lagarde, söz konusu riskler arasında “ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri artırımı, finansal sıkılaşma, Brexit süreci belirsizliği ve Çin ekonomisindeki artan gerileme” olduğunu belirtti. “Bu gerginliğin nasıl yatışacağını bilmiyoruz fakat şimdiden ticaret ve piyasadaki güveni etkilemeye başladığını görebiliyoruz.” diyen Lagarde ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler olduğuna dikkat çekti.

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