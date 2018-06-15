IMF’den Trump’a tepki

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, ABD Başkanı Doald Trump’ın, çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulamasının küresel ticaret sistmini tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Lagarde, Trump’ın gümrük vergisi uygulamasının diğer ülkelerin söz konusu yaptırımlara karşılık verme ihtiyacı doğurarak, ABD ekonomisini tehlikeye attığını belirterek, “Makroekonomik etkileri hafife almayalım” dedi. DHA

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