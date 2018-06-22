"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

IMF'den Türkiye açıklaması

22 Haziran 2018, Cuma 22:31
IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye’nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

IMF yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin dünkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF’de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.

AA

Etiketler: türkiye, uluslararası para fonu
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiliz Parlamentosunda Kur’an okundu

    8'inci günde de bulunamadı: Dualar 4 yaşındaki Leyla için...

    44'ü gerçek mermiyle vuruldu; 206 Filistinli daha yaralandı!

    Patates ve soğan da suçlu bulundu

    86 sanıklı davada ara karar: 10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı...

    Panik içindeler

    ''Sıradan vatandaş, berber, boyacı, memur telefonla rahat konuşamıyor''

    Genelkurmay'dan 15-21 Haziran'daki operasyonlar ile ilgili açıklama

    "Başörtüsü eğitime engel değil"

    Erdoğan: Parası olmayan geçmesin

    Fransa'da işçiler Elysee Sarayı'nın gazını keserek Macron'a tepki gösterdi

    YSK seçmeni cep telefonu konusunda uyardı

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi

    Başvuru sayısı 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı: ''İmar Barışı'' başvurusu nasıl yapılır?

    OHAL Komisyonu bugüne kadar sadece 1300 işe iade kararı verdi

    'Suriye'de aktörler diplomatik adımlar atmalı'

    Muharrem İnce: Halkın değişime olan inancına güveniyorum

    Etyen Mahçupyan: ‘Reisçiliğin’ artık dindarlara ve ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum

    Yahudi yerleşimciler İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Genel

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Genel

    ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu: Erdoğan MHP ile bağlı değilim mesajı verdi
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.