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13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

IMF'den Türkiye'ye: Ekonomik büyüme gelecek yıl yavaşlayacak

13 Kasım 2017, Pazartesi 15:26
Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa'ya yönelik 'Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Cari açık ve enflasyon rakamlarının yükseklğine vurgu yapılan raporda, Türkiye'ye, uygulanan mali politika desteğinin yeniden değerlendirmesi ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulması tavsiyesinde bulundu.

IMF, Avrupa ülkelerine yönelik 'Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Raporda, IMF ekonomistlerinin, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine yönelik tespit ve öngörülerine yer verildi.

'DEG, EN BELİRGİN REVİZYONUNU TÜRKİYE İÇİN YAPTI'

Geçen ay yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 2.7'den yüzde 5.1'e yükseltildiği hatırlatıldığı raporda, "DEG'deki en belirgin revizyonun Türkiye'ye yönelik olduğu" vurgulandı.

2018 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 3.5

Büyümenin gelecek yıl ise azalan mali destek ve sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlayacağı öngörüsünde bulunulan raporda, IMF'nin Türkiye'ye ilişkin 2018 büyüme tahmininin yüzde 3,5 olduğu belirtildi.

'ÇEKİRDEK ENFLASYON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE'

Raporda, Türkiye'de yıllık enflasyon oranının Ağustos 2017 itibariyle yüzde 10.7'ye yükseldiğine dikkat çekilirken, "Enflasyon, Merkez Bankasının yüzde 5 hedefinin iki katından daha fazla. Gıda, gıda harici ve akaryakıt fiyatları iki basamaklı oranlarda artış gösterdi. Çekirdek enflasyon kısmen aşırı genişlemeci makroekonomik politikalar nedeniyle 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi" ifadelerine yer verildi.

CARİ AÇIK UYARISI

Para politikasının daha sade bir sistem çerçevesinde enflasyon beklentilerini çapalaması ve enflasyonu düşürmesi gerektiğine vurgu yapılan raporda, yüksek enflasyonun cari açığı da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Türkiye'nin yılın başından bu yana biriken toplam cari açığının, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini aştığı değerlendirmesinin yer aldığı raporda, "Türkiye'deki güçlü büyüme ivmesi göz önüne alındığında, mali politika desteğinin derecesi yeniden değerlendirilmeli ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulmalı" tavsiyesinde bulunuldu.

IMF raporunda, ayrıca, piyasa aktörlerinin Türkiye'de 2017'nin başında artan faiz oranlarının, döviz kurundan kaynaklanan enflasyon baskılarının kaybolmasıyla gerilemesini beklediğine yer verildi.

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