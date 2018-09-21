IMF: Not ettik

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) ve YEP’te açıklanan makroekonomik öngörüleri not ettiklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısında, bir gazetecinin Türkiye’ye ilişkin sorusunu cevaplayan Rice, “Yapılan açıklamaları ve öngörüleri not ettik. Bu öngörüleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarını destekleyecek tedbirleri daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce 4. Madde kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız teklifler ışığında gerçekleştireceğiz” dedi. Sputnik’in haberine göre, Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik öngörülerini, önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında açıklanacak olan “Dünya Ekonomik Görünüm” raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını da ekledi.

Okunma Sayısı: 57

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.