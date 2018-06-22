IMF, Türkiye için teyakkuzda

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre TL’deki değer kaybı ve yüksek dış borç nedeniyle IMF, Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

IMF’de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor. Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde bir ekip oluşturularak Türkiye’nin IMF’nin kapısını çalması ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde çalışılmaya başlandığı öğrenildi. İsmini vermek istemeyen ve IMF yetkilileri ile temas halinde olan konuya yakın bir kaynak DW Türkçe’ye verdiği demeçte “TL’deki devalüasyonun çok dramatik durumda olduğuna” dikkat çekerek “Bu nedenle IMF’nin başı ağrımaya başladı ve IMF içinde Türkiye’nin hızlı bir sermaye kaçışıyla karşılaşabileceği ihtimali karşısında bir acil durum grubu oluşturuldu” dedi.

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