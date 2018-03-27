İmzalar atıldı: Artık 180 gün çalışacaklar

ÇAYKUR ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 9 bin 500 dolayındaki mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 120 günden 180 güne çıkarıldı.

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Mevsimlik çalışanlarımız 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk" dedi. Çaykur Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ ve Başkan Yardımcısı Habib Çakır katıldı. Törende konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kurumda çalışan 9 bin 500 dolayında mevsimlik işçinin 120 gün çalışma hakkının yapılan yeni düzenlemelerle 180 güne çıkarıldığını açıkladı. Sütlüoğlu, "Bundan böyle mevsimlik çalışanlarımız en 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk. Bu durum işçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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