İmzalar atıldı... Memur zammında müzakereler sona erdi

3.2 milyon memur, 1.9 milyon emeklinin gözü dün Memur-Sen ile hükümet arasında süren toplu görüşmelerdeydi. Gün boyu süren müzakereler gece yarısından sonra sonuçlandı. Anlaşmaya göre kamu görevlisi ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. İmza töreninde konuşma yapan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, en düşük memur maaşının zam sonrasında 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükseleceğini açıkladı. En düşük memur emeklisinin maaşı da bin 945 lira olacak.

Toplam 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine; 2018-2019 yılında yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmelerinde gece yarısından sonra anlaşma geldi. Hükümet son teklifini 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak açıklarken; Memur-Sen bu teklifin müzakereye açık ancak imzaya kapalı olduğunu belirtti. Yapılan anlaşma ise, 3.5 +4+4+5 oranları üzerinden gerçekleşti.

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