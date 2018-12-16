İndirime rağmen daralmaya devam

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16 Aralık 2018, Pazar 18:52
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018’in Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam otomotiv üretiminin yüzde 8 azalarak 1 milyon 427 bin 157’ye gerilediğini açıkladı.

Otomotiv sektöründe bu yılın Ocak-Kasım döneminde üretim 1 milyon 427 bin 157, ihracat 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti. BloombergHT’nin haberine göre, Otomotiv Sanayii Derneği’nden (OSD) yapılan açıklamada, 2018’in Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 427 bin 157’ye geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 1 milyon 463 bin 403’e ulaştı. Otomobil üretimi 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 944 bin 304 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 47 bin 846 otomobil üretilmişti.Aynı dönemde, ticarî araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticarî araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticarî grubunda ise üretim yüzde 10 arttı. Bu dönemde üretim büyük kamyonda yüzde 26, otobüs ve minibüste yüzde 2 artarken, kamyonda yüzde 35, kamyonet ve midibüste yüzde 4 azaldı.

Otomobil ihracatı yüzde 5 azaldı

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın 11 ayına paralel seyir izleyerek 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 810 bin 54 oldu. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 12, avro bazında yüzde 6 arttı. Böylece toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu. Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında ise otomobil ihracatı aynı seviyede kalarak 9,6 milyar avro oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi yılın 11 ayında yüzde 19 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Etiketler: otomotiv
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