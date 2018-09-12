İngiltere’den, Şimşek’e CEO’luk teklifi

Doğuş Grubu ve Fiba Holding’in İngiltere’de kurduğu yatırım bankası Dome, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e CEO’luk teklif edecek.

T24’te yer alan habere göre, AKP hükümetlerinde Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevi üstlenen Mehmet Şimşek’e Dome’dan CEO’luk teklifi geleceği öğrenildi. Şimşek’in cevabı merakla bekleniyor. Haberde, “Bilindiği üzere İngiltere’deki en büyük Türk sermayeli yatırım bankalarından birini geçen yıl Dome Group açmıştı. Dome Group’un açılışına o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış, kurdeleyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile birlikte kesmişlerdi.’’ denildi.

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