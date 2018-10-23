İnşaat maliyeti üçte bir arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,36 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 8,37, işçilik endeksinde yüzde 0,66 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 41,09, işçilik endeksinde yüzde 16,87 artış kayıtlara geçti. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 5,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,49 artış yaşandı. Ağustosta Temmuza göre, malzeme endeksi yüzde 7,75, işçilik endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 38,61, işçilik endeksi yüzde 16,77 yükseldi.

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