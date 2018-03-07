İnşaat sektörü bitme noktasında

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, sektörün maliyet artışları dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “İnşaat sektörünü adeta bitirme noktasına getirmiştir.” dedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, sektörün maliyet artışları dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Sektörde kullanılan birçok önemli malzemeye son 1 yılda yüzde 70 civarında zam gelmesi, satışlar açısından da durağan olan inşaat sektörünü adeta bitirme noktasına getirmiştir.” ifadesini kullandı. Tellioğlu, yazılı açıklamasında, ülke ekonomisinin lokomotif sektörünün yalnız bırakıldığını savunarak, yan sektörlere yönelik teşvik paketleri açıklanırken inşaat ve müteahhitlik sektörünün sorunlarının çözümüne kayıtsız kalındığını iddia etti. Geçen yılın başından itibaren başta inşaat çeliği olmak üzere sektörün kullandığı birçok önemli malzemeye yüzde 70 civarında zam geldiğine işaret eden Tellioğlu, “Bu durum satışlar açısından da durağan olan inşaat sektörünü adeta bitirme noktasına getirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bıçak kemiğe dayandı’

İnşaat sektörünün problemlerinin çözülmesini isteyen Tellioğlu, “Sektörün önü açılarak, tekrar ekonomimizin şahlanışa geçilmesi sağlanmalıdır. Hükümetimizden, Sayın Başbakanımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan sektörün problemlerine kulak vermesini, Konfederasyonumuza bağlı alt derneklerimize üye olan veya olmayan binlerce müteahhidimizin sokağa dökülmemesi ve her geçen gün daha da artan iş bırakma ve grev çağrısı baskısının üzerimizden kaldırılması açısından demir-çelikteki fiyat artışları bir an önce durdurulmalı, fiyatlar olması gereken yere çekilmelidir. Bu konu Rekabet Kurulu tarafından ayrıca incelenmeli, sektörde herhangi bir kartelleşme olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Hükümetimizin bu konu ile etraflıca ilgilenmesini ve tarafları dinlemesini yüksek sesle istirham ediyoruz ve acil çözüm bekliyoruz.” diye konuştu.

