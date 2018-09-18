İnşaat sektörü durma noktasına geldi

İngiliz Independent gazetesi, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ardından Türkiye’deki inşaat sektöründeki son durumu ele alan bir makale yayımlandı.

T24’te yer alan habere göre, haberde ülkenin uzun yıllardır yükselişte olan inşaat sektörünün feryatlar eşliğinde durma noktasına geldiği, ‘hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın favori projelerinin de askıya alındığı ya da boyutunun daraltıldığı’ belirtildi. Borzou Daragahi imzalı haberde görüşlerine yer verilen devlet kurumlarına yakın bir yatırımcı, “Havalı inşaat projeleri yapan büyük şirketler, onların hiç parası yok. Hükümet harcamaları durdurdu. Bütün projeleri yeniden değerlendirecekler ve önceliklerini belirleyecekler” dedi. Dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının planlandığı gibi 29 Ekim’de açılacağının kendisine söylendiğini aktaran Daragahi, “İki şehir planlamacısı ise İstanbul’daki 8 metro hattı projesinden 6’sının ertelendiğini söyledi” diye yazdı. Öte yandan New Reserve Kandili, Mesa Cadde, Nidapark gibi projelerde kazıma başlandığı ancak ilerlemenin durduğu belirtildi.

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