İnşaat sektöründe ciro arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 arttı.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ GELECEK YILDAN İTİBAREN YAYIMLANACAK

TÜİK'in bülteninde, kurumda kısa dönemli iş istatistiklerine ilişkin genel olarak yöntem ve veri kaynağı iyileştirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İnşaat üretim endeksinin veri kaynağının devamlılığının sağlanamaması nedeniyle daha güncel ve kapsamlı veri kaynağı olan idari kayıtların hesaplamalarda kullanılmasına karar verildiği ve bu kapsamda, inşaat üretim endeksine, bu yılın 1. çeyrek haber bülteninden itibaren yer verilmediği, idari kayıtlara dayalı hesaplanacak 2015 temel yıllı çalışmalar tamamlandıktan sonra, endeksin geriye dönük serilerle birlikte gelecek yıldan itibaren yayımlanacağı bildirildi.