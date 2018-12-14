İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

Hazır Beton Endeksi 2018 Kasım Ayı Raporu, eylül ayında yılın en kötü değerini aldıktan sonra ekim ayında toparlanmaya başlayan inşaat sektörünün kasım ayında bu eğilimini koruyamadığını ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Dünya’nın aktardığı rapora göre, Faaliyet Endeksi Eylül ayında yılın en kötü değerini aldıktan sonra Ekim ayındaki toparlanmasına Kasım ayında devam edemedi. Kasım ayında inşaat faaliyetleri oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Bütün endeksler halen eşik değerin altında olması da inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret etti. Rapor, inşaat sektörüne güvenin oldukça düşük olduğunu ortaya koyarken son 2 aydır Güven Endeksi’ndeki yükselme dikkat çekti.

Yol haritası çıkarılmalı

Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Eylül ayında yılın en kötü değerini alan Faaliyet Endeksinin Ekim ayında toparlanmasına Kasım ayında devam edemediğini ve bütün endekslerin halen eşik değerin altında olmasının ise inşaatta işlerin yolunda gitmediğine işaret ettiğini söyledi. Son açıklanan ekonomi verilerini değerlendiren Işık, “Bu hafta açıklanan üçüncü çeyrek verisinde Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyürken inşaat sektörü yüzde 5.3’lük daralma göstermiştir. Son çeyrekte inşaat sektöründe beklenen daralma, geride bıraktığımız üçüncü çeyrekten daha fazla olacaktır. İnşaat sektörünün, yeni dönemin koşullarına adapte olabilmesine yönelik olarak yol haritasının çıkarılması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki daralmanın istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin de rakamsal olarak ortaya çıkması ile beraber inşaat sektöründeki gelişmelerin çok daha dikkatli takip edilmesinin gerekliliği anlaşılacaktır” dedi.