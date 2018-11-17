Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) hazırladığı güncel “Sanayinin Sorunları” bülteninde, inşaat sektörünün kriz yaşadığına dikkat çekildi.

İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

Bültende, “İnşaatla büyümenin sonuna gelindi, kriz derinleşecek” vurgusu yapıldı. İktisatçı Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırlanan çalışmada, AKP döneminde inşaata dayalı büyümenin yükselişi ve krize girişi ele alındı ve sektördeki daralmanın, sanayi ve hizmet sektörünü de olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Araştırmadaki dikkat çeken bulgular özelte şöyle: 2018’in ilk 9 ayında toplam konut satışı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 2.7 geriye gitti. Yeni konut satışlarında ise yüzde 2.2 düşüşle 466 binde kaldı. Satışlarda azalma, ipotekli yani kredili satışlarda daha belirgin. 2018’in üçüncü çeyreğindeki ipotekli satışların 112 binden 54 bine gerilediği ve önceki çeyreğe göre yüzde 52’ye yakın azaldığı görüldü. Geçen temmuzda konut kredisi faizi yüzde 13.5’ti. Daha sonra geçen faizler, 2018 Kasım başında yüzde 29’un üzerine çıktı. AVM, ofis, otel, depo ve hastane yatırımlarında da krizin bütün izleri görülmeye başlandı. AVM’lerde boşluk oranı hızla artıyor. İnşaat maliyetlerinde meydana gelen artışlar ve yatırımcı finansman sıkıntıları sebebiyle 18 AVM’nin açılışı gerçekleştirilemiyor. Krizle en hızlı istihdam kaybı gösteren sektör inşaat oldu. Geçen mayısta 2 milyon 28 bin olan inşaat istihdamı 2018 Ağustos ayında ise 1 milyon 972 bine kadar indi.