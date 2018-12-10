İnşaatta kriz derinleşiyor

Türkiye’nin bir zamanlar itici gücü olan inşaat sektörü şu sıralarda sorunlu günler yaşandığı belirtildi

Maliyetler yüzde 40 yükseldi... Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

Türkiye’nin bir zamanlar itici gücü olan inşaat sektörü şu sıralarda sorunlu günler yaşıyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Türk lirasının değer kaybıyla birlikte, inşaat sektöründeki girdi maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Sektör ayrıca yükselen faiz oranları nedeniyle de sorunlar yaşamaya başladı. Aylardır maaşlarını alamayan inşaat işçileri bunun karşılığında lüks apartman dairelerini işgal ediyor. İşlerin iyi gittiği dönemde birçok kişi, eski apartmanlarını yenilenmesi beklentisiyle müteahhit firmalara verdi. Yaklaşık 2 bin ailenin evlerini müteahhitlere verdiği Fikirtepe’de, işler hiç de istendiği gibi gitmiyor.

Devletin projeleri, sektörü ayakta tutmaya çalışıyor

Türkiye’de inşaat sektöründeki yoğun istihdam, 12 yıldan uzun süredir Türk ekonomisindeki beklenmedik büyümenin ana etkenlerinden biriydi. Yaşanan bolluk ve refah ortamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısının ana nedeni olarak görülüyordu. Şu anda devletin inşaat projeleri sektörü ayakta tutmaya çalışıyor. Devletin mega projelerinden biri de İstanbul’un yeni havalimanı. Geçen ay açılan havalimanı, dünyanın en büyüğü olma iddiasında. Bir sonraki büyük plansa, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl başlama sözü verdiği ‘Kanal İstanbul’ projesi. Ancak milyarlarca dolarlık bu dev projeler bile, inşaat sektörünü krizden çıkarma konusunda yetersiz kalıyor.