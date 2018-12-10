"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İnşaatta kriz derinleşiyor

10 Aralık 2018, Pazartesi 17:02
Türkiye’nin bir zamanlar itici gücü olan inşaat sektörü şu sıralarda sorunlu günler yaşandığı belirtildi

Maliyetler yüzde 40 yükseldi... Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

Türkiye’nin bir zamanlar itici gücü olan inşaat sektörü şu sıralarda sorunlu günler yaşıyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Türk lirasının değer kaybıyla birlikte, inşaat sektöründeki girdi maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Sektör ayrıca yükselen faiz oranları nedeniyle de sorunlar yaşamaya başladı. Aylardır maaşlarını alamayan inşaat işçileri bunun karşılığında lüks apartman dairelerini işgal ediyor. İşlerin iyi gittiği dönemde birçok kişi, eski apartmanlarını yenilenmesi beklentisiyle müteahhit firmalara verdi. Yaklaşık 2 bin ailenin evlerini müteahhitlere verdiği Fikirtepe’de, işler hiç de istendiği gibi gitmiyor.

 

Devletin projeleri, sektörü ayakta tutmaya çalışıyor

Türkiye’de inşaat sektöründeki yoğun istihdam, 12 yıldan uzun süredir Türk ekonomisindeki beklenmedik büyümenin ana etkenlerinden biriydi. Yaşanan bolluk ve refah ortamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısının ana nedeni olarak görülüyordu. Şu anda devletin inşaat projeleri sektörü ayakta tutmaya çalışıyor. Devletin mega projelerinden biri de İstanbul’un yeni havalimanı. Geçen ay açılan havalimanı, dünyanın en büyüğü olma iddiasında.  Bir sonraki büyük plansa, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl başlama sözü verdiği ‘Kanal İstanbul’ projesi. Ancak milyarlarca dolarlık bu dev projeler bile, inşaat sektörünü krizden çıkarma konusunda yetersiz kalıyor. 

Etiketler: inşaat
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yapılandırmada ilk iki taksiti ödeyemeyenlere fırsat

    İnşaatta kriz derinleşiyor

    Ankara'da kar kapıda

    'Kitab-ı Cihannuma' restore edildi

    TÜBİTAK'ta 229 projenin içinde 1. seçildi

    Dünyaya çok acil Yemen çağrısı: 'İnsanlar ağaçları kesip yiyor'

    Fransa'daki eylemlerle ilgili Erdoğan'dan açıklama

    Son 25 sezondaki en kötü 'Üç Büyükler'i izliyoruz

    Bütçe görüşmeleri başladı: 'Personel ödemeleri 294 milyar liraya yükseldi'

    AB'nin en yüksek mahkemesinden Brexit sürecine ilişkin dikkat çeken karar

    "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi?''

    TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

    Çanakkale'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü, 16 yaralı

    Kaşıkçı'nın son sözleri

    Ermenistan'daki seçimin galibi "Benim Adımım" ittifakı oldu

    ABD'li senatör: Cinayeti yöneten kişi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu

    Macron'un 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklaması bekleniyor

    Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, Mursi'yi destekleyen koalisyondan çekildi

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Din hizmeti siyasetle değil, irşadla olur
    Genel

    "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi?''
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Genel

    Kaşıkçı'nın son sözleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Talha Uğurluel gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.