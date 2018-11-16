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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

16 Kasım 2018, Cuma 17:32
Türkiye’de yaklaşık iki milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektörü düşen konut satışları DOLAYISIYLA zor durumda.

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldaki itici gücü olan inşaat sektöründe alarm zilleri çalıyor.DW Türkçe’de yer alan habere göre, yaklaşık 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan inşaat şirketlerinin bankalara olan borcu 370 milyar TL’yi aşarken iç talepteki durgunluk nedeni ile konut satışları her ay yaklaşık yüzde 10 düşüyor. Türkiye genelinde 800 bin konutun elde kaldığı belirtiliyor.  Türk hükümeti de şimdi 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan ve geçen yıl itibariyle yaklaşık 3 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan GSYH’nin yüzde 7,4’üne karşılık gelen dev bir sanayi haline gelen inşaat sektörünü nasıl kurtaracağını düşünüyor. Gündemde inşaat şirketlerine bir destek paketi sunulması var. Ancak uzmanlar bu paketin işe yarayacağından kuşkulu.

“Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

DW Türkçe’ye konuşan Ekonomist Uğur Gürses, inşaat şirketlerinin bu dönemde uzun vadeli, bol ve ucuz kredi bulmakta hiç zorlanmadığını belirterek “Sektör uzun süre aylık yüzde 1 faizle kredi kullanma imkanına kavuştu ve bu da toplumdaki konut talebini körükledi. Sonunda bir inşaat patlaması yaşandı. Vatandaştan gelecek bir talep yoksa eğer, suni desteklerle piyasayı canlandırmak mümkün görünmüyor” dedi. 

Şirket borçları 372 milyar TL’ye ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Eylül 2018 verilerine göre, inşaat sektörüne verilen kredi miktarı, toplam kredilerin yaklaşık yüzde 15’ine ulaşmış durumda. İnşaat şirketlerinin kullandığı nakdi kredi miktarı 217 milyar TL’yi geçerken teminat mektubu ile kullandırılan kredi miktarı ise 155 milyar TL’ye çıktı. Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. İlk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı Eylül 2018 Sektör Raporu’nda,”Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ile Türkiye ekonomisinin büyümesi arasındaki paralellik önemli ölçüde kayboldu. İnşaat sektöründe çeyrek dönemlerde üst üste süren hızlı büyüme, yerini çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. İnşaat sektörü güven endeksi, ölçülmeye başlandığı 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.”denildi.

“Yaklaşık 800 bin konut elde kaldı”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın konut sektörüne yönelik olarak bir envanter çalışması başlattığını ve bu konuda inşaat sektöründen de bilgi istediğini söyledi. Hükümetin elde kalan konutlara ilişkin ne tür bir adım atacağını henüz bilmediklerini ifade eden Durbakayım, “Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin hazır konutun şu anda elde kaldığını söyleyebiliriz. Ama hükümetin çıkaracağı envanter sonrasında ortaya koyacağı plan ve programla bu konutların 3-5 ayda satılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Etiketler: inşaat
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