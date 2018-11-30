İnsanlar borç sarmalına sokuldu

Ekonomist yazar Mustafa Sönmez, Seyr-i Sabah programında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi.

Sönmez, insanların ucuz gözüken kredilerle aslında ödeyemeyecekleri borç sarmalının içine sokulduğunu ve bu yüzden çok daha büyük bir krizin eşiğine gelindiğini dile getirdi. Sönmez şunları söyledi; “Kişisel borçlanmalar özellikle AKP döneminde çok önem arz etti. Çünkü Türkiye halkının aslında genel kültüründe borçlanma çok yoktur. Hatta borçtan uzak durma tavsiye edilir. Ayağını yorganına göre uzat atasözü vardır. Dış kaynak teminine dayanan AKP dönemi büyüme modelinde iç Pazar esas alındı ve buna yönelik büyüme geliştirildi. Bu esas alınınca talep gelmesi gerekiyordu. Toplumun ağır kısmını oluşturan ücretlilerden gelmesi sağlandı. Dışardan temin edilen kaynakların önemli kısmı hane halkına kredi adı altında borç verilmeye başlandı. Hem kredi kartı borçlanma limitleri artırıldı, insanların ceplerine üçer beşer tıkıldı. Otomobil ve konut kredisi ihtiyaç kredisi adı altında borçlar çıkarıldı. İnsanlar kendilerini krediye erişebilir buldular. Özellikle AKP büyüme ve bunun üstünden rejim inşa etme işinde o kadar sorumsuz ki bütün olabilecekleri ve krizi görmezden gelip sürekli ekonomide düşük faizli büyümeli konjonktürleri tercih etti. İnsanları ve borçlanmaları uyarmadı. Bu kadar büyük dış borç kamburu altına girdiysek buradaki sorumlu AKP hükümetidir. İşsiz kalma korkusu çok büyüdü.”